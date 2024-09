Terapias digitales para recuperarse en casa: mejoran la atención sanitaria y reducen las listas de espera

Hacer rehabilitación a diario sin tener que moverse de casa es una de las grandes fantasías de los pacientes. Raquel González sufrió un ictus hace 20 meses y disfruta de este tipo de terapia: "Tuve un ictus en la zona del cerebelo inoperable, solamente movía el cuello, no sujetaba el tronco y no hablaba nada de nada". Raquel comenzó el tratamiento telemático tras pasar por un centro y dice no notar diferencia: "Me sigue rehabilitando igual que estar con el terapeuta físicamente", expresa la paciente.