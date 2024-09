Annarce, el rapero que sufrió acoso escolar y que ahora da charlas para concienciar en los colegios

El rapero Ismael Cervera, más conocido como ‘Annarce’, sufrió acoso escolar de pequeño. Dos de cada tres alumnos reconocen que han sufrido este tipo de violencia. “Me llegaron a pasar cosas muy duras. Me escupían en el pelo, me empujaban y me quitaban la zapatilla. Lo peor es que ha continuado día tras día”, recuerda el joven. Ahora, dedica parte de su carrera a concienciar con charlas sobre el bullying en los colegios, según informa Patricia Pereda y Ana Martín.