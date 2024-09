Alarma en Cataluña por el aumento de los apuñalamientos: los Mossos requisan unas 25 navajas al día

Laura Soto, propietaria de la cuchillería Soto, explica en Noticias Cuatro que si la hoja de la navaja supera los 11 centímetros se puede vender, pero advirtiendo al consumidor que no puede salir a la calle con ella, “si luego la sacan a la calle, nosotros lo advertimos, pero no podemos hacer nada”. Pero, parece que esto no influye en los altercados, ya que, como explica Laura, “en las reyertas se suelen usar armas que están permitidas”.