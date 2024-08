Las distracciones al volante son la primera causa de accidentes en carretera en España. Según informa Idoia Rivas en Noticias Cuatro , la sanción por beber agua si se conduce es de 200 euros, pero la DGT insiste en que la multa no es lo que importa. Otros comportamientos que también ponen en riesgo la circulación son: el consumo de drogas , conducir sin pasar la ITV o avisar de radares y controles por redes sociales.

Hay muchos tipos de distracciones, la DGT recoge las siguientes: manejar la radio, fumar, maquillarse, manejar el GPS, leer, usar el teléfono móvil, buscar objetos y comer o beber. Durante los meses de calor la DGT recomienda tener el vehículo a 25 grados y estacionarlo cada dos horas para beber agua. No llevar las dos manos al volante es una infracción leve que puede conllevar una multa de entre 80 y 200 euros.

Una distracción hace que dejemos de prestar atención a la carretera. Ese intervalo en el que no se presta atención, aunque sean décimas de segundo, puede ser suficiente para provocar un accidente como: no frenar a tiempo ante un imprevisto, no ver un peligro o salirse de la carretera. La primera consecuencia de la velocidad y de las distracciones sobre la conducción es el aumento de la distancia de detención.