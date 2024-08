Ya sea con frío o con calor, la playa de Las Catedrales es un punto imprescindible para muchos que pasan por Galicia. Un hombre asegura: “La verdad que es una maravilla” y un niño dice: “Es muy bonita, a mí me gusta mucho”. Al ser tantas las personas que se acercan a pasar el día, el Ayuntamiento tuvo que regular la entrada , dejando el espacio limitado a 4.812 bañistas , un límite que para ser verano se ha quedado corto. Una chica declara: “Estuvimos mirando y hasta el mes que viene casi no había entradas ya”.

El problema real está en las personas que sea aprovechan de esta situación, ya que cogen rápidamente las reservas gratuitas en la web y se las venden a los que se han quedado fuera. Un hombre cuenta: “No me parece bien la idea de explotar algo que es gratuito ”. Una señora comenta: “Es una pena que las revendan, porque una cosa que es gratuita, sacarse dinero con eso, es una estafilla”.

Un baño en la playa que muchos pagarían a precio de oro, pero no es necesario. Desde la Xunta de Galicia recuerdan a los turistas que no deben pagar por el permiso y que las entradas siempre deben cogerlas en los canales oficiales. Daniel Vega, alcalde de Ribadeo, expone: “Desde el ayuntamiento lo estamos diciendo por activa y por pasiva. No paguen nunca por entrar en la playa de Las Catedrales, porque es gratuito”.