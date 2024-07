Fin de semana negro en España por la violencia machista: cinco mujeres asesinadas

El último crimen ha sido en Alicante y el barrio de la víctima sigue conmocionado. Tomás y su familia son vecinos de toda la vida y su madre dirigía una inmobiliaria a pocos metros de la vivienda. Fue la madre del asesino la que llamó a la Policía al no tener noticias de su hijo durante las últimas horas. Cuando los agentes accedieron a la vivienda, encontraron el cadáver del asesino junto al de su pareja muerta.

Presuntamente, la pareja de la víctima le disparó antes de quitarse su propia vida, aunque los agentes siguen investigando qué ha podido pasar. De ella poco ha trascendido, la pareja llevaba poco tiempo casada, ella tenía 36 años y era de nacionalidad rusa, y no había denuncias previas por malos tratos. Los vecinos se enteraban la mañana de este 15 de julio del asesinato. Una mujer comenta: “Anoche bajé la basura a las 23:15 y resulta que no podía. Abrí la puerta y me encontré todo esto lleno de policías”.