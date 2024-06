Las primeras declaraciones del espeleólogo rescatado en la cueva de Soba: "No hemos sido capaces de encontrar la vuelta"

“Nos hemos quedado tranquilamente esperando hasta que la gente profesional nos viniese a encontrar. No hemos sido capaces de encontrar la vuelta ”, ha confesado el joven de Salamanca. La pareja, que tiene un alto nivel de espeleología, no ha necesitado ayuda médica y han salido por su propio pie.

“Nos hemos perdido y ya no hemos sido capaces de encontrar la vuelta”, ha afirmado Urrutia. Fuentes oficiales han destacado que han salido por su propio pie y que no han necesitado de asistencia médica. El siguiente paso ha sido trasladarlos al puesto de mando ubicado en el polideportivo de Soba, donde sus familiares esperan emocionados la llegada de la joven pareja. La principal hipótesis, que aún no está confirmada, es que se habían desorientado dentro de la cavidad y no tuvieron la capacidad de volver al punto.