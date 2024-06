Emoción y orgullo en la despedida del doctor Reyes, padre del periodista Manu Reyes, tras 40 años de profesión

Manuel Reyes, padre de nuestro periodista Manu Reyes, es uno de los médicos a los que le ha llegado la jubilación. Y lo que comenzó como un día más, acabó con toda una sorpresa. “Me encantó, me emocionó y me partió el alma. Mis compañeros del Hospital Quirón de Murcia me sorprendieron. Me quedé sin voz y no pude articular palabras”, confiesa el ginecólogo tras recibir una ovación por sus 40 años de profesión. En España, la precariedad laboral y la falta de plaza ya está dejando algunas zonas sin estos profesionales en verano por la falta de relevo generacional.