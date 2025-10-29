El huracán Melisa deja un rastro de devastación en Cuba y Haití

En Cuba, más de 700.000 personas han sido evacuadas y 3,5 millones de personas han quedado sin electricidad debido a los daños en la infraestructura eléctrica

El huracán Melissa continúa su avance a través del Caribe, dejando a su paso un escenario trágico. Tras azotar con fuerza Jamaica, causando la muerte de al menos siete personas y dejando miles de hogares dañados, el huracán llegó a Cuba como una poderosa tormenta de categoría 3. A pesar de que ha disminuido a categoría 2, sigue siendo una amenaza significativa para la isla y las islas cercanas.

En Cuba, la situación es muy grave. Más de 700,000 personas han sido evacuadas y 3,5 millones de personas han quedado sin electricidad debido a los daños en la infraestructura eléctrica. Las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, y otras zonas del este continúan bajo alerta máxima. En ciudades como Santiago de Cuba, los vientos huracanados y las lluvias torrenciales han causado graves inundaciones, caída de árboles, y daños en viviendas y edificios públicos.

Aunque las condiciones están mejorando lentamente, las autoridades mantienen la alerta por el peligro de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra debido a las fuertes lluvias que se registran en el este de la isla. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) estima que en áreas montañosas, las precipitaciones podrían alcanzar hasta 63 cm de agua, lo que sigue representando una grave amenaza.

Mientras tanto, en Haití, las autoridades informan que al menos 10 personas han muerto y varias siguen desaparecidas en Petit-Goâve, tras el desbordamiento del río La Digue. Decenas de casas colapsaron en la ciudad, y algunas personas aún permanecen atrapadas entre los escombros. Las lluvias intensas y los deslizamientos de tierra continúan afectando gravemente a la región.

Melissa avanza hacia las Bahamas, donde las autoridades mantienen en alerta a la población por posibles inundaciones y corrimientos de tierra. A pesar de haber perdido algo de fuerza, el huracán sigue siendo un riesgo latente.