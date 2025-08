La presión pudo con la marca y acabaron retirando la publicidad que apenas se puede encontrar por redes

Xenófobo y supremacista. Así ha sido calificado un anuncio de vaqueros de ‘American Eagle’ en Estados Unidos. La polémica surge por el juego de palabras que hace la actriz de ‘Euphoria’, Sydney Sweeney, entre jeans y genes. El debate ha llegado hasta la Casa Blanca después de que el presidente estadounidense elogiase el anuncio al conocer que la artista es republicana.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, arremetió contra las críticas tachando de "imbécil" el pensamiento liberal: "La cultura de la cancelación se ha descontrolado. Este pensamiento liberal retorcido, imbécil y estúpido es una de las principales razones por las que los estadounidenses votaron como lo hicieron en 2024. Están hartos de estas tonterías".

Denuncian que el anuncio evoca estándares de belleza occidentales

“Los genes se transmiten de padres a hijos, a menudo determinando rasgos como color de cabello, personalidad e incluso color de ojos. Mis genes son azules”, dice la actriz en un anuncio de 15 segundos. En nuestro idioma puede no entenderse el debate. En inglés, la palabra vaqueros y genes se pronuncia igual, 'genes'.

Cuando la actriz que protagoniza el anuncio de vaqueros dice que sus genes son azules podría estar evocando estándares de belleza occidentales, o al menos eso es lo que dicen las críticas. “El anuncio es una carta de amor al racismo blanco y a las fantasías eugenésicas”, denuncian en redes sociales. Incluso se llegó a boicotear a la actriz.

La empresa ha retirado el anuncio tras la presión en redes sociales

La presión pudo con la marca y acabaron retirando la publicidad, que apenas se puede encontrar por redes. El último en entrar en todo esto ha sido el presidente Donald Trump, quien ha elogiado el anuncio después de enterarse de que era una votante republicana. “¿Es una republicana registrada? Oh, ahora me encanta su anuncio. Me alegro de que me lo hayas dicho. Si Sydney es republicana creo que su anuncio es fantástico”, destaca el magnate.

El mismo día que hizo estas declaraciones, las acciones de ‘American Eagle’ se dispararon casi un 25%, su mejor cierre desde finales de febrero. Así, le da un notable impulso a su capitalización que se sitúa en 1.600.000 euros. La empresa ha salido al paso de la polémica asegurando que la campaña trata solo sobre los tejanos