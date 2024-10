Israel da un paso más en su operación 'Flechas del Norte': se inicia la ofensiva terrestre en el Líbano

Las tropas israelíes se prepararon para iniciar la invasión terrestre, una ofensiva que ha estado apoyada por los ataques aéreos y de artillería. Israel ha defendido que se trata de una incursión “temporal y limitada”. Las informaciones sobre si se están produciendo o no combates directos con milicianos de Hezbolá son contradictorias. Israel ha pedido a la población libanesa que no viaje al sur, no use vehículos en la zona y ha avisado a 30 localidades para que puedan evacuar la zona.