Un seguidor de Donald Trump paga 3.000 euros por una guitarra firmada por Taylor Swift para destrozarla

No es una novedad que la cantante estadounidense del momento mueve grandes masas de gente. Con casi 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, Taylor Swift ha vuelto a ser motivo de odio. ¿La razón? Su apoyo público hacia la candidata a presidenta, Kamala Harris. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, muchos han querido mostrar su apoyo hacia la candidata demócrata, como fue el caso de Obama y su "Yes, she can". Taylor Swift ha querido aportar su granito de arena en esta campaña de apoyo hacia Harris, pero se ha llevado una ola de odio por parte de los republicanos más radicales.