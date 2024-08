Abdul, un pequeño de 10 meses y primer caso de polio en Gaza después de 25 años: "Ruego un alto al fuego"

El pequeño Abdul Rahman es el primer caso de polio en Franja de Gaza desde hace 25 años . Era una enfermedad mortal para la que sí hay una vacuna, pero no pueden llegar a la zona. Abdul tiene 10 meses y su abuela tan solo ruega que “se permita un alto al fuego, que se abran las fronteras para que los niños puedan salir y vacunarse”. Una cruda situación que podría empeorar en medio de las ofensivas de Israel, que sigue realizando maniobras para ocultar los abusos en un campo de refugiados en Cisjornadia.

La madre de Abdul Rahman, Niveen Abu al-Jidyan, se seca las lágrimas mientras observa cómo su hijo duerme en una sillita de coche. Ellos están en una tienda de campaña improvisada en el campo de refugiados de Al-Mawasi. “Le llevé al hospital pero me dijeron que no podían hacer nada por él”. Abdul no recibió la vacuna de polio y ahora sufre las consecuencias y, como él, otros niños nacidos durante los 10 meses de guerra se encuentran en la misma situación.