Escala la tensión y la violencia en Oriente Próximo: Estados Unidos y Francia piden a sus ciudadanos que abandonen Líbano inmediatamente

Cada vez son más los países que recomiendan no viajar a Oriente Próximo ante al escalada de violencia. No solo aconsejan no viajar a Israel. Hoy tanto Estados Unidos como Francia han instados a sus ciudadanos a abandonar Líbano lo antes posible. Mientras tanto, Israel sigue bombardeando la Franja de Gaza y respondiendo a los ataques de Hezbolá en el sur del Líbano.