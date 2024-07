Hamás alerta de una gran escalada del conflicto tras el asesinato de su líder, Ismail Haniyeh, en Teherán

Las autoridades israelíes no han confirmado todavía ningún ataque en Teherán ni la muerte de Haniyeh. El régimen de los ayatolás dice que su sangre no será desperdiciada y amenaza con represalias contra Israel. Abdul Salam, hijo de Haniyeh, aseguró que la resistencia del movimiento islamista no termina con el asesinato de sus líderes: “Estamos en una revolución y una batalla continua contra el enemigo, y la resistencia no termina con el asesinato de los líderes”.