España vaciada: Los vecinos del municipio de Pol, en Lugo, ya tienen supermercado

Los vecinos del municipio de Pol, en Lugo, llevaban varios años sin poder hacer la compra en un supermercado.

Tenían que desplazarse a casi 20 km y aquí la mitad de la población es mayor de 65 años.

Hacía dos años que en Pol no podían hacer algo tan simple como comprar en un supermercado. Tenían que desplazarse a casi 20 km y aquí la mitad de la población es mayor de 65 años. "El que no tenía coche, como yo, tenía que pedir a alguien que me llevara o un taxi". Lo agradecen porque "el pueblo queda sin vida si no hay esto, hay que tener servicios, aquí queda centro médico, farmacia y poco más", confiesan.

"Si no la gente se marcha"

El ayuntamiento ha creado una Fundación a través de la que compró el local y gestiona el supermercado. Lino Rodríguez, Alcalde Pol señala que "le va a venir bien porque si no la gente se marcha".

"Estamos encantados, casi venimos a diario por lo a gusto que estamos", dice una vecina.

Lo mismo han hecho en Ribeira de Piquín, otro municipio lucense que ha ido perdiendo población hasta quedarse en solo 500 habitantes. Pilar, Tella, secretaria Fundación TerrEO señala que "tratan de crear empleo y poner en uso instalaciones y terrenos abandonados". Ya han plantado dos hectáreas de kiwis y están experimentando con otros cultivos en más terrenos.

También han vuelto a poner en marcha esta piscifactoría que llevaba más de una década cerrada. "Cuatro personas trabajan, dos trabajaban fuera y volvieron a Ribeira de Piquín", señala Tella. Con la venta de truchas financian otros proyectos. Crían porco celta y han reabierto una gasolinera. Iniciativas que crean empleo y dan servicios para así mantener la población en el rural.