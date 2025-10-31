¿Por qué el el Gobierno ha iniciado los trámites para ilegalizar la Fundación Francisco Franco?

"Hay un expediente jurídicamente sólido de que la fundación no respeta la ley", dice el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Urtasun defiende el "escrupuloso" procedimiento para ilegalizar la Fundación Franco por "humillar" a las víctimas

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido el "escrupuloso" procedimiento para ilegizar la Fundación Francisco Franco, que no cumple con la ley de memoria democrática porque "no persigue el interés general, por enaltecimiento del golpe de Estado y por, particularmente, la humillación de las víctimas".

Urtasun considera que con la Fundación "hay un sistemático menosprecio a las historias de las víctimas, minimiza el sufrimiento y el dolor que sufrieron y muchas veces reescribe responsabilizando a las víctimas de los hechos que ellas denuncian". En su opinión hay un expediente jurídicamente sólido de que la fundación no respeta la ley, y ha subrayado que el Ministerio de Cultura será "estrictamente escrupuloso" en hacer cumplir a las fundaciones la ley de memoria democrática.

Urtasun ha explicado que han trasladado el acuerdo para la extinción a la Fundación Francisco Franco para que pueda hacer sus alegaciones, previo al traslado definitivo del expediente al juez. "Todo este proceso que falta no puede tardar más de nueve meses. Lo que intentaremos es que tarde lo menos posible", ha subrayado el ministro.

La organización tiene 10 días para recurrir. Todo esto coincide con el acto de memoria democrática en el que se ha homenajeado a víctimas de la dictadura y de la guerra civil. Desde allí, Pedro Sánchez, ha aprovechado para hacer el anuncio.

El PP dice que no es "casualidad" que Sánchez saque a Franco ahora

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este viernes que no es "casualidad" que el Gobierno de Pedro Sánchez "saque a Franco" justo cuando el Tribunal Supremo ha instado a investigar los pagos del PSOE en metálico al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

Así se ha pronunciado después de que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura, haya abierto el procedimiento previo para instar a la ilegalización ante la Justicia de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) y le haya notificado a la entidad dicho expediente, así como la apertura del correspondiente periodo de alegaciones.

Al ser preguntada si el PP está a favor o en contra de que la Fundación Francisco Franco siga con sus actividades, Muñoz ha recordado que el Grupo Popular se abstuvo en el Congreso al debatir este asunto por entender que "es una cuestión que debería haberse ampliado a organizaciones terroristas que promueven el terrorismo" o a "otro tipo de regímenes" que "tienen ideologías totalitarias". Pero el Gobierno, ha criticado, "solo quiso hablar de la Fundación Francisco Franco".

"En cualquier caso no me parece casualidad que justo hoy vuelvan a sacar el tema cuando efectivamente estamos viendo lo que ha anunciado el Supremo de que no queda acreditado de dónde viene el dinero del PSOE para hacer esos pagos en metálico", ha resaltado.

Muñoz ha subrayado además que el paso del Gobierno con la Fundación Francisco Franco coincide con las informaciones que apuntan a que "obra en poder de los jueces ese informe de la UCO" sobre el ministro Ángel Víctor Torres. A su entender, "siempre que hay alguna cuestión que afecte al Gobierno de España sacan a Franco". "Ellos sabrán. En este país se habla de Franco fundamentalmente porque quien habla de él es la izquierda", ha finalizado.