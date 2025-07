Ouigo tacha de falsas las palabras de Montero y afirma que sus trenes no han sido el origen de la incidencia

Un fallo informático, la causa del caos en el aeropuerto de Barajas: cientos de personas perdieron sus vuelos

La compañia Ouigo ha respondido a las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, sobre el caos ferroviario que afectó a miles de viajeros. Desde un comunicado distribuido a los medios, han tachado de falsas sus palabras y han asegurado que ninguno de sus trenes ha sido origen de la incidencia. Así, han recalcado que es Ouigo y no Renfe la que realiza el mantenimiento de sus propios trenes.

Adif ha explicado hoy que la falta de tensión fue provocada por una rotura por fusión del hilo de la catenaria. Justo antes, un tren Ouigo perdió la comprobación con los sistemas de señales y se quedó parado en la vía. Esto provocó el colapso.

¿Por qué ocurrió el colapso ferroviario?

Lunes por la tarde, la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía queda interrumpida. De nuevo, trenes parados y pasajeros desesperados en plena ola de calor. Todo ocurre en un tramo de vía de siete kilómetros entre Yeles y La Sagra, en la provincia de Toledo. Tres días después, ADIF aclara lo que pasó.

Un tren de Ouigo queda parado en la vía, lo que provoca que otros cuatro convoyes tengan que detenerse detrás, en cadena. Pero todos siguen demandando tensión a la catenaria para mantener el funcionamiento del aire acondicionado. La catenaria se satura y se acaba rompiendo sobre uno de los trenes, el Avant de Renfe, parado detrás del de Ouigo.

Adif anuncia que hará cambios en la catenaria de La Sagra

Es la explicación de ADIF a un incidente que afectó a 23 trenes y a miles de pasajeros. Obligó a detener el tráfico en ambos sentidos y a la retirada de convoyes de la vía. Adif da explicaciones y anuncia que hará cambios en la catenaria de La Sagra para "mejorar la fiabilidad de la infraestructura" en un punto donde ya hubo otra incidencia similar en mayo.

En todo caso, aclaran: la del lunes pasado "no guarda relación con el estado de la catenaria". La oposición aprovecha la coyuntura para tratar de desprestigiar todavía más la gestión de Moncloa en otra semana horrible para el Gobierno que, después del tsunami Santos Cerdán, se unió un nuevo desastre con el AVE con ciertos de personas atrapadas en los trenes.

El PP no da tregua y aprovecha para atacar al PSOE

“Con los Ouigo sí. Porque dicen que esas máquinas tienen dificultades. Y yo incluso me he planteado si hay incluso un sabotaje”, dijo Montero ayer tras ser pillada por un micrófono indiscreto señalando a operadoras privadas y a un posible sabotaje como las causas del caos ferroviario. Un caos que ayer se trasladaba a Barajas. Interior insiste en que las colas en control de pasaportes fueron por culpa de un fallo informático y no por falta de policías.

El PP no da tregua. “Quien sabotea a nuestro país es el Gobierno de España. Eso es el producto del sanchismo. Cero gestión porque se dedican a lo que nunca se deben dedicar”, afirma el portavoz del partido, Miguel Tellado. Van a saco contra el ministro Óscar Puente, que está de baja paternal. Pero hoy responde Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España: “Lo importante es que se refuercen todos los servicios para que todo funcione con normalidad”. El ministro titular, Óscar Puente, que suele ser muy activo en redes, no ha dicho ni palabra del caos en los trenes y en el aeropuerto de Barajas.

Jornada de completa normalidad en Barajas

Barajas ha vivido unas horas complicadas de saturación máxima. Cientos de viajeros perdieron ayer sus vuelos y conexiones por un fallo informático que provocó aglomeraciones en la T4. La Delegación del Gobierno resalta que ya está trabajando para evitar que se repitan estas situaciones. Hoy se ha vivido una jornada de completa normalidad. Los controles de pasaportes están funcionando sin ningún problema.

La Delegación del Gobierno dice que van a reforzar los efectivos para agilizar los controles y dar una respuesta correcta en casos de momentos pico. Los sindicatos policiales piden con urgencia estos refuerzos y avisan de que el viernes será un día con muchos vuelos que podría complicar la situación en el control de pasaportes.

Aena culpa a Interior del incidente en Barajas

24 horas después de ver colas kilométricas en Barajas, la situación ya se ha normalizado. Los pasajeros perdieron sus vuelos y tuvieron que ser reubicados en los posteriores, un colapso que tardó en disolverse más de cuatro horas. Aena culpa al Ministerio del Interior, que sigue asegurando que fue un fallo informático el que provocó este incidente mientras fuentes policiales se defienden y piden refuerzos de personal en estas épocas de máximo tráfico aéreo.

"A falta de previsión completa de Aena, esto está preparado, la infraestructura que hay está preparada para un número de vuelos. ¿Qué hicieron? Duplicar ese número de vuelos y llegaron hasta 20 en una misma hora. Lógicamente, las 16 cabinas que hay dan para lo que dan", explica Laura García, portavoz de Jupol. Hoy, Aena avisaba a los pasajeros de llegar con una hora más de antelación que de lo normal. Pero algunos no han tenido tanta suerte.

“No hemos tenido otra opción. Es que venimos de Sevilla. Ten íamos un AVE para venir y nos hemos venido en Blablacar. Vamos, porque no nos fiábamos del tema de Renfe”, confiesa. Mañana comienza la operación salida y por eso reforzarán el personal en los controles para evitar que se repita el caos que se ha producido hace unas horas. Desde ayer por la tarde, los pasillos de la terminal cuatro ya se ven despejados, permitiendo que todos puedan viajar como habían planeado.