La Ley Antitabaco se podrá aprobar durante las próximas semanas

La nueva Ley Antitabaco prohibirá fumar en los coches: así afecta el humo a los pasajeros más pequeños

Sanidad acaba de adelantar los próximos pasos de la reforma de la Ley Antitabaco. Se centra en ampliar las limitaciones de espacios libres de humo. Por ejemplo, no se podrá fumar en las terrazas, marquesinas o patios de colegios. No se podrá fumar ni tampoco vapear.

Lo de sentarse en una terraza y fumarse un cigarrillo tiene los días contados con las nuevas medidas de la Ley Antitabaco. Pero no sólo eso, tampoco se va a poder fumar cigarrillos electrónicos ni vapear. Los espacios libres de humo van a incluir el tabaco convencional, los vapeadores y el tabaco calentado.

La ley regulará los cigarrillos electr ónicos con sabores

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha hablado sobre la ley del tabaco, que espera que pueda aprobarse en las próximas semanas. Con ella estará prohibido fumar cualquier tipo de tabaco en las terrazas, las paradas de autobús, los vehículos de uso laboral, centros docentes, piscinas o centros deportivos y piscinas de uso colectivo.

Por eso, se va a regular también los sabores de los cigarrillos electrónicos. "Quiero ser muy clara: no existe el tabaco saludable (...) No hay evidencia de que el uso de dispositivos alternativos al tabaco convencional reduzca la adicción al tabaquismo, no hay evidencia científica. Y nosotros trabajamos con la evidencia de la mano, cigarrillos electrónicos, vapeadores, porque parece ser como que lo que se vapea no se fuma y no, lo que se inhala sigue siendo nocivo", afirma García.

“Tóxicos con sabor a menta tampoco creo que los debamos avalar", según García

“Tóxicos con sabor a menta tampoco creo que los debamos avalar. El contenido de las bolsas de nicotina, en algunos casos, llegan a superar hasta 10 veces la cantidad que se usa para ayudar a dejar de fumar. El borrador, que contempla estas medidas, saldrá a la audiencia pública en las próximas semanas. La ministra hace un llamamiento a los diputados de los demás partidos para respaldar estas restricciones que protegen la salud de la sociedad.

"Yo espero que ustedes no lleguen tarde a estas medidas. Ya hemos visto cómo hay grupos políticos que votan en contra y que al cabo de 10 años dicen 'qué buena fue esa ley' y que incluso en algunos casos además se la apropian", recalca la ministra. Un proyecto que, asegura, se desarrolla de la mano de la Unión Europea junto con la evidencia científica, sociedades científicas o de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), entre otros.