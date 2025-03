Rajoy ha tirado en algunas ocasiones de ironía y ha protagonizado momentos de tensión con Ione Belarra y Gabriel Rufián, quienes le han sacado los casos de corrupción. "Soy una persona de derechas de provincias, pero sobre todo soy un demócrata. Por eso yo nunca espiaría a miembros de las Cortes Generales ", ha recalcado Rajoy. El expresidente ha destacado que no sabe nada “de ninguna trama parapolicial ni de las presuntas irregularidades” que se investigan.

"Yo no pinto nada aquí" y "A mí qué me cuenta" son algunas de las respuestas que Mariano Rajoy ha repetido hasta la saciedad. El expresidente ha negado que su Gobierno espiase a los políticos de Podemos. Rajoy ha subrayado que sí tenía conocimiento de las actuaciones por las que fueron condenados los “dirigentes políticos muy cualificados”: “Eso lo viví directamente y de eso sí les puedo informar”.

Así, ha negado haber dado instrucciones ni conocer ni una palabra de las búsquedas policiales sobre dirigentes del partido morado que, según ha denunciado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado que se produjeron entre 2015 y 2016."Yo no tendría ni tengo ningún interés en hacer ninguna inspección sobre ustedes porque no me parecen tan importantes para mi vida", ha resaltado.