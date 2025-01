'En boca de todos' abordaba la visita del presidente del Gobierno a Valencia y las críticas suscitadas por no tener planificado en su agenda visitar las zonas aún arrasadas por la DANA, cuando unas palabras desafortunadas de Mazón durante su visita a Fitur provocaban las carcajadas en el plató.

Sin embargo, durante este acercamiento con Valencia y sus alcaldes, en la agenda del presidente no aparece visitar ninguna de las zonas afectadas, ni entrevistarse con Mazón y esto ha sido muy criticado.

"No salgo de mi asombro, con un Gobierno que lleva meses diciendo que la Generalitat es la responsable de todo, y cuando por fin viene a Valencia, no se quiere reunir con el máximo responsable y el máximo competente", decía Mazón ante los medios tras no ser citado por Sánchez durante su visita a Valencia.