''Seguramente si ha salido ese tweet no será el más afortunado que se ha publicado en los últimos tiempos, no es el adecuado'', comienza Albiol explicando a Marta Flich.

Y continúa defendiendo a Mazón: ''Mazón está trasladando una sensación de impotencia en base a la despreocupación falta de compromiso del Gobierno de España con los valencianos. No sé cuánto dinero ha llegado o no del Gobierno de España''

Respecto a si está de acuerdo con el tweet, el político se ha pronunciado: ''Por lo que he escuchado creo que el tema de las ayudas de si las pides en árabe llegan antes, seguramente el presidente valenciano estará quemado con la situación del Gobierno de España, pero pienso que en una situación de equilibro emocional son expresiones que no se utilizan normalmente''.

''No me puedo poner en la piel de Mazón aguantando lo que está aguantando y situaciones de desplantes por parte del Gobierno de España. Si me preguntas si me parece acertado el tweet, evidentemente en una situación normal no me lo parece y creo que se podría haber estado un poquito más afortunado'', zanja Albiol el tema.