Koldo habla del contenido que hay en su móvil: "Está todo entero, si no me equivoco"

Koldo desvela a Nacho Abad lo que sus abogados le dijeron tras declarar Aldama ante el Supremo

Koldo García recuerda su detención en su domicilio en 'Código 10': "Fue una salvajada, no hacía falta que rompieran nada"

José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, declaró la pasada semana ante el Tribunal Supremo por su presunta implicación en el 'caso Koldo'. Durante las aproximadamente tres horas que estuvo ante los jueces, el también ex secretario de organización del PSOE señaló a Koldo García por su presunta relación con el conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

Sin embargo, Koldo ha desmentido en 'Código 10' que su ex jefe vertiese alguna culpabilidad sobre él. "¿Pero qué responsabilidad?", cuestiona.

Koldo asegura que Ábalos no cargó "responsabilidad" sobre él ante el Supremo

El ex asesor de Ábalos le desvela a Nacho Abad lo que sus cuatro abogados escucharon en el Supremo hace cinco días. "Llamé a mis abogados, que estuvieron en la declaración, y hay cuatro abogados que no han oído que carguen ninguna responsabilidad sobre mí", asegura.

Además, aclara que incluso el ex ministro le defiende. 'Llevabas muchas cosas de él personales, supervisabas la entrada de las mascarillas y tú hacías lo que podías para ver dónde estaban las mascarillas'. Esto es lo que los abogados de Koldo le dijeron que había dicho Ábalos durante la declaración. "Ahí no he visto que cargue responsabilidad sobre mí", subraya Koldo.

Por otra parte, explica que en muchas ocasiones no le informaba a su ex jefe sobre las decisiones que tomaba, las cuales en ningún caso eran "delictivas" según ha contado. "Que no le comentaba ciertas cosas es cierto, pero no negativo", añade.

Koldo, sobre lo que hay en su móvil: "Está todo entero, si no me equivoco"

Nacho Abad le ha mostrado a Koldo unas imágenes de 'Todo es Mentira' en las que Risto le pregunta a Ábalos cuándo fue la última vez que habló con su exasesor. Se negó a contestar, de hecho dijo que había "vaciado" el móvil aunque no había "eliminado nada". "Estará ahí el mensaje pero no lo voy a ver porque no estoy en un tribunal", dijo.