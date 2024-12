Nacho Abad ha entrevistado en ' Código 10 ' a Koldo García , el ex asesor de José Luis Ábalos y principal imputado por la trama corrupta que investiga el cobro de comisiones por las adjudicaciones de contratos de mascarillas durante la pandemia.

Valora también sobre el ex ministro que "es una de las mejores personas" que ha visto en su vida. Eso sí, cuando el periodista le ha pedido dar su opinión sobre Víctor de Aldama -supuesto conseguidor de la trama-, Koldo García ha negado dar alguna declaración. "No voy a opinar. Creo que las cosas se demostrarán con el tiempo", ha sentenciado el ex asesor de Ábalos en 'Código 10'.