Nueva entrega de los audios de Juan Carlos I: “Nadie se gasta un duro en averiguar de dónde salen las noticias de mi casa”

El enfado del Rey era evidente y se refleja en los nuevos audios publicados por Ok Diario. “…O se gastó el dinero, no lo sé, porque yo me quejé a él diciéndole: ‘Aquí muchos decís que sois leales, pero nadie se gasta un duro en averiguar quién o de dónde salen esas noticias de mi casa”, se escucha decir al monarca.

Ni el CSID, ni sus escoltas, ni sus amigos influyentes eran capaces de decirle de dónde salían las informaciones sobre su vida privada. “… No es posible, no me puedo enterar por el CESID, no me puedo enterar por tal… y eso que lo he tratado… Entonces me enteré, a través de un amigo que se gastó el dinero, o pudo tener influencia o se gastó el dinero, no lo sé, porque yo me quejé a él diciéndole: ‘Aquí muchos decís que sois leales…”, continúa Juan Carlos I.