Rocío Monasterio se retira de la política tras ser cesada por Santiago Abascal como líder de Vox en Madrid

Ni 24 horas ha tardado Rocío Monasterio en anunciar que se retiraba definitivamente de la política. En nombramiento del actual portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, como líder en Madrid, ha sido la gota que ha colmado el vaso en la carrera de Monasterio. Esta ha querido dar los motivos de su inminente dimisión en la Asamblea de Madrid: "No soy la persona de confianza del secretario general, ni tampoco del presidente. Me parece lógico y me parece honesto también entregar mi acta de diputada".