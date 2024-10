¿Cómo afecta la desigualdad educativa al ascensor social?: la curva del Gran Gatsby y el abandono escolar

En España, la brecha que existe entre las personas que nacen en un hogar con recursos y las que no sigue sin reducirse. El abandono escolar se concentra más en las familias donde los progenitores no completaron Secundaria. Sus hijos tienen un 30% más de probabilidad de no terminarla. La desigualdad educativa en España está entre las más elevadas si lo comparamos con Francia, Italia o Portugal.