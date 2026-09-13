Londres exhibe por primera vez la tela medieval que cuenta el origen común de Francia y Reino Unido

Mientras dura el préstamo del tapiz, Francia aprovechará para reformar el museo que lo alberga desde hace años en la ciudad que da nombre a la obra

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El Museo Británico acaba de inaugurar una exposición que trasciende lo meramente cultural. Por primera vez en sus cerca de 1.000 años de historia, el tapiz de Bayeux ha cruzado el Canal de la Mancha para ser expuesto en Londres durante unos meses. Una tela única que, a través de sus bordados, relata el origen de dos naciones hermanadas.

Se trata de un préstamo de París a Londres que va más allá de lo artístico. El acuerdo ha tardado casi una década en sellarse y viene a restañar las heridas abiertas tras el Brexit. El propio presidente Macron bromeó hace un año al hacer el anuncio oficial con que había sido necesario invertir más tiempo en esta negociación que en la que selló la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

El tapiz es una joya medieval única de 70 metros de largo. Sólo el proceso de embalado y envío por el túnel, en tren, bajo el Canal de la Mancha ha sido una epopeya. Pero nada comparado con la historia que narra: los dos años previos a la invasión de los normandos de Inglaterra y la crucial batalla de Hastings, que marcó el devenir de dos naciones.

Mientras dura el préstamo del tapiz, Francia aprovechará para reformar el museo que lo alberga desde hace años en la ciudad que da nombre a la obra.