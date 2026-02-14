Quién era San Valentín, dónde están sus restos y por qué se celebra el 14 de febrero

Gabriel Cruz 14 FEB 2026 - 16:55h.

Mitos cristianos se apropiaron de fiestas paganas romanas que ahora “toman su venganza”

Visitamos iglesias en Madrid y en Dublín donde hayamos respuestas

Las vueltas que da la historia. Los cristianos se apropiaron de muchas fiestas paganas romanas para facilitar el cambio de religión. Así, la Navidad pasó a celebrarse cuando los romanos festejaban el culto al Sol Invicto.

¿Y ahora qué ha pasado?

Ahora son los paganos del consumismo los que se aprovechan del tirón de las fiestas cristianas: regalos en Navidad, regalos en San Valentín… comprar, comprar y comprar. Preservativos incluidos como nos señala la dependienta de una tienda.

San Valentín es una fiesta internacional. Se celebra en muchos lugares del mundo: España, Portugal y muchos más. Todo el mundo habla de amor, pero casi nadie sabe algo básico: ¿dónde están los restos de San Valentín?

En Madrid, por ejemplo, hay reliquias suyas en la Iglesia de San Antón. San Valentín fue un sacerdote del siglo III que casaba en secreto a soldados romanos, a quienes se les prohibía contraer matrimonio porque el emperador creía que los solteros eran más valientes en la batalla. Cuando lo descubrieron, fue ejecutado. Por eso se le recuerda el 14 de febrero, una fecha que además coincide con antiguas fiestas romanas de la fertilidad.

Sus restos, repartidos en varias iglesias de Europa

Sus restos fueron repartidos por varias iglesias de Europa. En Madrid, la iglesia de San Antón —hoy perteneciente a la ONG Mensajeros de la Paz— guarda parte de esas reliquias. Otro guiño de la historia: si hace siglos muchas iglesias permanecían abiertas las 24 horas, hoy San Antón es la única que lo hace, dando refugio a personas sin hogar y recibiendo la colaboración de quien puede.

También hay reliquias en Roma, Viena y Dublín, en la iglesia carmelita de Whitefriar Street. El párroco, Éanna Ó hÓbáin, explica que estas reliquias fueron entregadas por el Vaticano en 1835. Están guardadas en una pequeña caja, envueltas en telas, y solo se ha abierto en un par de ocasiones. Asi que si visita Dublin, no se lo pierda.

Sin pruebas cientfícas

A ninguna de las reliquias repartidas por Europa se les ha hecho una prueba científica para datar los restos. Además, hubo varios mártires llamados Valentín, como uno venerado en Molina de Aragón (Guadalajara), del siglo IV.

Asi que de todos los Valentines, el que se hizo popular fue el que casaba a soldados por amor. Y desde entonces hasta hoy, hay algo que no hemos dejado de pedir. Lo dicen esas cintas anudadas en la capilla, lo decimos todos, siglo tras siglo: Que nos quieran. Feliz San Valentín.