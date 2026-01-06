Lo mejor de la la feria CES: robots cada vez más humanos

Se presentan robots que ayudan a personas con movilidad reducida o que directamente hacen las tareas de casa

CLOID ha sido la estrella de la feria CES que se celebra en Las Vegas: Un robot que sabe hacer las tareas domésticas

Se llama CLOID y ha sido la estrella de la feria CES que se celebra en Las Vegas. Un robot que sabe hacer las tareas domésticas que ha causado sensación entre el público. Aunque esta no ha sido la única sorpresa del gran encuentro tecnológico. La Consumer Electronics Show ha resultado ser un show, informa Lucía Manchón. En esta feria de Las Vegas hoy se han presentado los esenciales del futuro. O al menos así los venden.

Sobre la mesa, de todo. Desde mascotas tamaño bolsillo y plurilingües hasta temibles adversarios para jugar al ajedrez. En definitiva, compañeros aunque no de carne y hueso. La tecnología nos toca cada vez más de cerca.

Las claves del CES 2026

Ecovacs Robotics ha presentado en CES 2026 sus soluciones robóticas para el hogar, que además de nuevos aspiradores, incluye un limpiacristales, un costacésped, su primer robot limpiafondos para piscinas y un acompañante digital para las mascotas.

Para el cuidado del césped, Ecovacs ha presentado los robots GOAT A y GOAT O, que integran el primer recortador TruEdge con mejoras de IA para combinar corte y recorte de bordes en un único proceso autónomo. Impulsada por el sistema de navegación HoloScope 360 Dual-LiDAR, la serie GOAT reduce el tiempo de configuración a menos de un minuto y ofrece precisión de navegación de hasta dos centímetros, incluso en condiciones de baja iluminación o por la noche.

Por su parte, el nuevo limpiador de ventanas WINBOT W3 OMNI introduce una estación multifuncional con la función Vortex Wash, que limpia automáticamente la almohadilla de fregado, eliminando el contacto directo con el agua sucia y la manipulación manual del paño.

Ecovacs también ha presentado su primer robot compañero para mascotas, LilMilo, que combina percepción multisensorial con comportamientos expresivos similares a los de una mascota para ofrecer una nueva forma de compañía digital, basada en la calidez y la interacción inteligente.

Roborock ha presentado Saros Rover, el primer robot aspirador del mundo con ruedas y patas capaz de subir escaleras y pendientes con una agilidad similar a la de un ser humano mientras limpia, que dirige sobre todo a hogares de varias plantas.

Robots que ayudan a personas con movilidad reducida

Robots más y más humanizados o adaptados a los humanos. Nos acompaña en cada paso. Como un artilugio, dirigido a personas con movilidad reducida. Un pequeño impulso en cada zancada que puede suponer una gran diferencia.

Puede que también sea el final de los malos cortes de pelo. Porque la precisión es el punto fuerte de todos estos avances. Y aunque quede algo más de tiempo para que conquisten nuestros hogares poco nos queda más que decir que sí a estas novedades tecnológicas. Y afrontar de buen agrado lo que se viene.