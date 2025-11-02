La caja olvidada de la memoria de Villegas

Mario Moros (@mimalavida) 02 NOV 2025 - 20:55h.

Una vecina localizó de casualidad en su viejo desván una caja con decenas de instantáneas que retratan la vida del pueblo hace 70 años

Se trata de cerca de 200 fotos hechas durante los años 50 y 60 en la localidad, perfectamente conservadas

Y esta bonita y entrañable historia empieza al hacer unas obras en el desván, el "trojero" le llaman allí, de una vieja casa del pueblo de Villegas, en Burgos.

La vivienda era la de Carmina Villahizán y su familia. En las vigas, entre las telarañas y el polvo acumulado durante décadas, aparece una caja olvidada. Y dentro un auténtico tesoro para la memoria colectiva y emocional de todos los vecinos del pueblo.

Un tesoro de 200 fotografías hechas durante los años 50 y 60

Su autor, según han deducido los más ancianos del lugar, tuvo que ser José Mari, secretario entonces del ayuntamiento que era el único en Villegas que entonces tenía cámara de fotos.