Dani Martín vuelve con 'El último día de nuestras vidas': “En 25 años creo que todavía estoy empezando”

Dani Martín vuelve al panorama musical con ‘ El último día de nuestras vidas ’, un álbum que llega el 29 de noviembre tras un parón de dos años. Con 25 años de carrera musical a sus espaldas, Dani Martín representa uno de los hitos del pop-rock en nuestro país. Marcó una generación completa con El Canto del Loco, pero con su carrera musical no se ha quedado atrás. Como informa Hugo Domínguez en el video, el cantante madrileño presenta uno de sus discos más personales.

Dani Martín nos conquistó con su espíritu rebelde en los 2000 y después de 25 años no deja de hacerlo: “En 25 años creo que todavía estoy empezando”. Temas como ‘Emocional’, ‘Cero’ y ‘Qué bonita la vida’ marcaron el panorama musical nacional. La presentación de su nuevo álbum después de cuatro años, ‘El último día de nuestras vidas’ marca su regreso a la música y su recorrido en la industria: “No tengo ninguna añoranza de nada, solo que me gustaría que mi hermana estuviera aquí”.

El inicio de carrera de Dani Martín la marcó la banda de El Canto del Loco, un grupo que no tiene previsto volver, aunque hace unos años usuarios de las redes sociales lo insinuasen: “Nadie ha llamado a nadie para juntarnos y eso es porque no apetece”. Además, el artista en su regreso se muestra muy crítico ante el panorama musical actual. Según el cantante, “es casi prostitución musical, no hace camino, hace atajo”.