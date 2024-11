Álvaro Morte, actor: “Estar en un escenario en el West End con Lily Collins me parecía un reto”

Añade: “En teatro el público es alguien más. Cuando sucede algo gracioso y el público se ríe, hasta que no empieza a dejar de reír tú no puedes continuar porque, si continuaras, con las risas no se escucharía nada. El público te va dando una cadencia, un ritmo, y se crea un diálogo y debes estar abierto a lo que te ofrece el público. Se produce una especie de comunión”.

Morte cuenta que descartó dos proyectos audiovisuales “interesantísimos” cuando cayó en sus manos el guion de esta obra escrita por Bess Whol y dirigida por Lynette Lynton. “Me decanté por venirme al West End por considerar que era una oportunidad que no podía dejar escapar. De repente estar tête-à-tête con una actriz como Lily Collins hora y media en un escenario desde que empieza hasta que acaba y en inglés me parecía un reto, me parecía muy apetecible -dice-. Además, el teatro en Londres ha sido siempre un referente para todo el mundo, hay gente de todas partes que viene especialmente para ver teatro, me lo pedía el cuerpo, me lie la manta en la cabeza y me vine para acá”.