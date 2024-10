Timothée Chalamet aparece por sorpresa entre sus fans en un concurso para encontrar a su doble

Aunque se encontraron varios clones, esto no fue lo más sorprendente del evento. Llegó el momento más épico de la velada: el propio Chalamet apareció por sorpresa entre sus seguidores, con un corte de pelo y un bigote emulando a su personaje de 'Dune'. La gente se preguntaba si era un doble más o se trataba del actor en realidad. Cuando el público se dio cuenta, los fans enloquecieron y comenzaron a reclamarle fotos, a lo que el actor se paseó encantado entre ellos. Aun así, el evento no tuvo el final esperado. Al menos una persona ha sido detenida por desorden público de momento, pero se esperan más detenciones. A pesar de ello, ya se organiza un nuevo concurso en el mismo parque para encontrar el clon de Jeremy Allen White.

El fenómeno de Timothée Chalamet no es algo novedoso. El actor de 28 años lleva protagonizando éxitos desde hace una buena temporada. Su carrera comenzó en series como 'Homeland', pero se coronó con su papel en 'Call me by your name', el cual le dio una nominación al Premio Óscar como mejor actor. Su papel en 'Wonka' ha sido de los más populares junto a 'Mujercitas', y tras ser nominado a numerosos premios, la carrera de Chalamet parece que todavía no ha tocado techo.