Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (21/10/24)

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se lleva los titulares de hoy tras anunciar que no acudirá a la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Me han llamado asesina, genocida, loca", asegura. Es la razón por la que no representará en La Moncloa a los intereses de casi siete millones de habitantes de la comunidad.