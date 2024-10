Julián López relata su momento más incómodo en los Goya con Pablo Iglesias: "Fue una cosa muy bochornosa"

El actor Julián López no ha tenido ningún reparo en contar su experiencia personal en el plató de 'Martínez y Hermanos' . Los invitados han escuchado atentamente al intérprete al tratarse de un famoso político con el que tuvo un momento bastante embarazoso . "Me ha venido a la mente una edición de los Premios Goya donde vinieron mucha gente del mundo de la política", ha explicado el actor.

"Yo fui hacia la barra y estaba Pablo Iglesias por ahí. Ahí Podemos estaba en auge, era como la irrupción de Podemos". Julián López ha comentado que en ese momento pensó en decirle algo para saludarle. "Él me mira y me dice hola y le digo yo, '¿se puede o no se puede?"