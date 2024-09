La confesión de Xuso Jones hablando en 'Lo sabe, no lo sabe': "Este programa me está haciendo darme cuenta..."

Una concursante no sabía la respuesta correcta a una pregunta por su edad y esto hacía pensar a Xuso Jones

"Cuentas los mejores chistes malos del mundo. Son malísimos, pero de lo malos que son, son buenos", decía Ruth A Xuso Jones nada más conocerle

‘Lo sabe, no lo sabe’ llega a Barcelona en su nueva entrega y Xuso Jones elegía a Ruth como concursante. La catalana de raíces andaluzas nos contaba que ha venido a la vida a reírse y a pasarlo bien: “Entre tanto y tanto trabajo, tengo hijas, me caso, me divorcio, me caso, me divorcio…” El presentador le proponía cuatro cuestiones, todas relacionadas con la música, que unos desconocidos tendrían que responder por ella.

‘Lo sabe, no lo sabe’ ofrece a sus concursantes ganar 50.000 euros sin responder a ninguna pregunta, solo eligiendo a personas que respondan por ellos (en algunas ocasiones bien y en otras mal).

Ruth no tiene suerte en sus elecciones

Ruth se jugaba los primeros 200 euros encontrando a alguien que supiera continuar con esta canción de Navajita Plateá: "Noches de bohemia y de..." Sin embargo, María no acertaba y Ruth se veía obligada a utilizar su comodín nada más empezar.

La llamada traía una confesión y es que intentaba hablar con su pareja, de la que está muy enamorada pero con quien no se pone de acuerdo. Xuso ansiaba presenciar una reconciliación, pero él no cogía el teléfono así que Ruth perdía el dinero y la oportunidad...

La siguiente pregunta era qué grupo "dosmilero" formado por seis chicas cantaba este tema: "Aunque parezca mentira, me pongo colorada, cuando me miras..." Ruth elegía a una chica muy joven para responder y así encontraba a Clara, que nació en el 2001, con lo que tiene 23 años: "Este programa está haciendo darme cuenta de lo mayor que me estoy haciendo", confesaba Xuso Jones.

Efectivamente, Clara no conocía la respuesta y así Ruth ganaba sus primeros 200 euros. Sin embargo, perdía de nuevo porque la siguiente elegida fallaba el número de tatuajes que lleva debajo del traje la Potra Salvaje. La misma suerte corría eligiendo a una persona que no supiera cuál es la puntuación máxima que los países pueden dar a los participantes de Eurovisión...