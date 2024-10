Cómo cortar el pelo a un schnauzer y la técnica del stripping

Hay muchísimos problemas de comportamiento en perros. Los ejercicios de búsqueda son muy adecuados para dar con la solución a todos ellos. En el vídeo del programa puedes ver un ejercicio de un perro de búsqueda y detección de cebos tóxicos para perros. Los cebos envenenados son una problemática para la sociedad. Es una causa de mortalidad masiva en animales y no selectiva. Masiva por la gran cantidad de muertes que producen en los animales y, no selectiva, porque no solamente afecta aquellas especies a las que en un principio iría dirigida, sino que como consecuencia de la cadena alimenticia puede llegar a afectar a especies protegidas y llegar incluso al hombre. En el vídeo, veremos cómo actúa Marfil, una perra adiestrada para la búsqueda y localización de cebos envenenados. Es muy importante adiestrar y preparar a nuestros perros para que no se coman ningún alimento que se encuentren en la calle.