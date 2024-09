Un analista de naufragios se pronuncia sobre las teorías del hundimiento del Bayesian: "La tormenta no lo hundió"

Iker Jiménez ha conectado en directo con Fernando García Echegoyen, marino y analista de naufragios , para intentar aclarar si fue un accidente meteorológico o si hay algo extraño en el caso. Echegoyen ha matizado lo que le sucedió al yate de lujo: "La tormenta no hundió al Bayesian".

El analista de naufragios ha señalado que se hundió por dos fenómenos meteorológicos : "Una tromba marina que se convierte en tornado, eso arranca todo. El segundo fenómeno es un reventón descendente, una ráfaga de aire brutal". Fernando García cree que no hay nada sospechoso : "En cuanto refloten el barco vamos a saber lo que pasó".

"Al lado había otro barco holandés más endeble y no le pasó nada... Se supone que tenía la tecnología más avanzada del mundo", ha confirmado el coronel. El mástil del Bayesian medía 72,3 metros y Pedro Baños ha señalado que no le había pasado nada: "Han encontrado que la quilla no tiene ningún problema... El mástil estaba intacto".