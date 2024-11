Un soltero se lleva una de las mayores cobras de 'First Dates' por parte de su cita: "Quizá me he adelantado un poco"

Laura acude muy alegre y con muchas ganas de encontrar el amor en 'First Dates' . De hecho, se considera como una " rubia muy legal " porque aparte de ser abogada, ella es rubia natural. Además, también es muy buena persona con sus amigos y con la posible persona que vaya a conocer en 'First Dates'.

La soltera es una chica de Sevilla, muy divertida y un poco " intensa " porque piensa que las cosas en la vida no hay que vivirlas "a medias", sino que intenta exprimir al máximo todo lo que ocurra en su día a día. "La verdad que, para mí, levantarme todas las mañanas y decir que nos vamos al bufete o a los juicios me llena de alegría ", cuenta la soltera.

Nada más ver a Laura Boado, el soltero confunde a la camarera con una mujer con la que ya había tenido una cita meses atrás : "Al verla, se me ha asemejado a una chica con la que ya tuve una cita hace ya muchos años en Sevilla. Una chica perfecta, pero no de mi estilo".

Nada más empezar la cena, parece que tanto Jorge como Laura han conectado muy bien. Los dos tienen gustos muy parecidos y la soltera no puede estar más contenta, aunque no sabe realmente si le está gustando: "Él ha sido muy caballeroso. Se ve que es una persona muy elegante. Entonces, creo que hemos tenido buena energía y mucha química. ¿Tanto para saber al 100% que le intereso? Me parecería una declaración soberbia y prepotente de mi persona la cual no se refleja con mi personalidad".