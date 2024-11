La inquietud de Carlos Sobera al conocer a Paqui, una soltera que acude al restaurante de 'First Dates' con un bebé hiperrealista

Paqui , una recepcionista de una residencia de personas mayores, acude de la mano de una muñeca hiperrealista al restaurante del amor de 'First Dates' para ver si consigue encontrar a alguien con quien vivir muchas experiencias en pareja. De hecho, ha llegado al programa con el bebé de juguete porque, entre otras muchas pasiones, se dedica en su tiempo libre a crear este tipo de muñecas.

"Soy muy creativa. Además, he hecho bolsos de macramé, de crouché... He hecho joyería de alambrismo, escribo, pinto... Hago de todo", cuenta la soltera a las cámaras del programa.

Carlos Sobera, en cuanto escucha a la soltera, se dirige a la entrada del restaurante para recibir a Juanma, quien será la cita de Paqui. Es un fontanero jubilado que le ha dedicado gran parte de su vida al deporte. "Me gusta salir, bailar, las mujeres... Soy como Julio Iglesias. Cuando me gusta las mujeres, me gusta el vino", cuenta entre risas el soltero a al programa.