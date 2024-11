Los solteros más longevos que han pasado por el restaurante de 'First Dates': el amor no entiende de edades

En los más de 2.000 capítulos, 'First Dates' ha tenido el lujo de conocer a toda clase de solteros. Algunos de los más estridentes y otros de los más simples que puedan haber. Sin embargo, hay que tener una cosa muy clara, y es que el amor no entiende ni de fronteras, ni condiciones ni, sobre todo, edades . De hecho, es muy habitual encontrar mínimo una pareja de ancianos cada semana que se dirigen al restaurante para pasárselo en grande y, quien sabe, conocer a esa persona con la que pasar el resto de sus días juntos.

Isabel fue al programa para conocer a Miguel, otro anciano de 87 años con el que compartía muchas aficiones, como bailar o su pasión por el tabaco. Sin embargo, el soltero no consiguió encontrar el amor en la señora. "Eres una mujer encantadora, educada, me has encantado, pero no podemos tener una segunda cita porque yo necesito más actividad. Una mujer, más bailonga", detalla Miguel a la soltera en su decisión final