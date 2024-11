La decepción de un soltero al enterarse que las chuches que le han regalado están derretidas: "Se las daré a mis sobrinos"

Juanma es el siguiente soltero en embarcarse hacia el amor en 'First Dates'

Fabián tendrá una cita con Juanma en el restaurante de 'First Dates'

Juanma es el siguiente soltero en llegar al restaurante del amor de 'First Dates' con el objetivo de encontrar a su media naranja. Acompañado de una bolsa de chuches, explica a las cámaras de 'First Dates' que se considera único y diferente a los demás: "Si yo estoy gordo, yo estoy gordo y no hace falta que me lo digas porque yo tengo un espejo muy lindo en mi casa y yo me veo todas las mañanas este cuerpo".

En cuanto se sienta a la barra para conversar con Carlos Sobera, Juanma explica que las chuches son un regalo para su cita y conseguir "endulzarle". Además, cuenta que es quiosquero y asegura que no ha tenido ninguna pareja porque cree que los espanta. "Soy muy tóxico y obsesivo. Porque los escribo y los persigo... Yo qué se... un poquito de todo".

Juanma, antes de sentarse en la mesa para esperar a su cita, también deja en el mostrador del restaurante una estampa de la Virgen del Carmen, para demostrar a la otra persona que el soltero es muy devoto. "La 'Carmela' es una virgen muy importante para mí. Es un día muy especial. Para mí, ella lo es todo", cuenta a las cámaras del programa.

Fabián, un fan acérrimo de la cantante Lola Índigo, será la cita de Juanma en 'First Dates'. Al igual que el quiosquero, Fabián tampoco ha tenido una relación en pareja y cree que ya es hora de "sentar cabeza" y buscar a alguien que realmente le complemente.

Carlos Sobera, en cuanto escucha esto, le ofrece las chuches que le ha regalado Juanma y le enseña la chapa de la virgen. "Voy a misa con mi familia y me gusta mucho la Semana Santa. Entonces, me gusta todo lo que tiene que ver con el catolicismo", asegura al programa.

En cuanto se produce el primer cara a cara, Juanma afirma no haberle gustado su cita. Además, Fabián tampoco le ha atraído porque piensa que no es de "su tipo". De hecho, nada más verse, el quiosquero ya se siente muy incómodo porque es consciente de que no le va a gustar nada. Sin embargo, se darán el tiempo necesario y ver si realmente el amor puede hacer cambiar de opinón sobre ellos.

Fabián se aventura a probar las chuches que le ha regalado su cita. Sin embargo, el soltero rápidamente se queja porque las golosinas "están derretidas". Algo que incomoda aún más al quiosquero, que decide ponerse la estampa de su querida Virgen del Carmen. "Las pondré en la nevera y se las daré a mis sobrinos", cuenta Fabián al programa.

A medida que avanza la cena, tanto Fabián como Juanma tienen más claro que no están hechos el uno para el otro. No coinciden ni siquiera con sus gustos musicales ni sus hobbies. "No me gusta. No me llama la atención", cuenta muy tajante Juanma a las cámaras de 'First Dates'.

