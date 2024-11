El agradecimiento de Carlos Sobera a Ángel, un soltero que vuelve a 'First Dates' por tercera vez: "Eres el claro ejemplo..."

" Una más... Tres de tres... esta no me va a gustar ", cuenta muy decepcionado Ángel a las cámaras de 'First Dates' nada más conocer a Emilia en el restaurante. Además, parece que la soltera tampoco le ha impresionado mucho, porque piensa que es una persona con la que se podría divertir mucho, pero no llegaría a mantener una relación de pareja.

Ángel comienza muy tajante que no mantendría una segunda cita con Emilia porque la chica con la que le han emparejado no es el tipo de mujer que anda buscando. "No he sentido nada y lamento decirte que, una vez más, me voy de vacío. No has sido la que ha roto mi estadística. Me sabe mal", cuenta el soltero a su cita.