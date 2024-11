Una soltera, muy indignada con su pareja en 'First Dates': "Esta cita no tiene mucho arreglo..."

Carmen mantendrá una cita con Julio en un nuevo episodio de 'First Dates'

"No me gusta la camisa que lleva de flores, le faltan por lo menos 10 centímetros y estar más fuerte", detalla Carmen nada más conocer a Julio

Carmen, una técnico en auxiliar de enfermería malagueña, viene con un precioso vestido morado a 'First Dates' para ver si consigue encontrar el amor de su vida y compartir con él muchísimos momentos únicos. Es una mujer muy glamourosa y afirma que hay que llevar un buen estilo incluso para "estar por casa".

Carmen se define como muy extrovertida y afirma que le encanta hacer de todo porque se lo pasa "muy bien". Da igual que sea en un buen restaurante o "mancharse las manos" para ir a coger setas, la soltera se considera como una mujer "todoterreno".

Además, parece que en el amor le ha ido "muy bien" porque ha tenido ya una pareja con la que dio a luz a sus hijos. Sin embargo, Carmen ha venido al restaurante de 'First Dates' para volver a experimentar lo que es enamorarse otra vez de una persona cariñosa, respetuosa y supiera "captar" a la soltera.

Laura Boado, en cuanto escucha todo lo que necesita Carmen para volver a caer enamorada de una persona, se dirige a la entrada del restaurante para recibir a Julio, quien será la cita de la técnico de auxiliar de enfermería malagueña.

Julio es un comercial y cómico que reside en Collado Villalba (Madrid) y que se considera muy generoso, porque piensa que es una muy buena forma de "entrega" hacia la otra persona.

Nada más verse, Julio se ha quedado gratamente impresionado por el físico de su cita. "Tiene un achuchón. Es apetecible", cuenta a las cámaras del programa. En cambio, Carmen asegura que no tiene mucho estilo: "No me gusta la camisa que lleva de flores, le faltan por lo menos 10 centímetros y estar más fuerte".

Una vez se sientan en la mesa, tanto Carmen como Julio intentarán conocerse más a fondo para ver si llega a existir esa conexión tan necesaria para llegar a ser pareja. Nada más empezar la cena, parece que ya no tienen mucho en común, puesto que la soltera prefiere música más "ochentera" y el comercial es más de "perreo" actual. "Es como quiero ser joven. No sé, no le he visto que vaya con su personalidad", detalla Carmen al programa.

Además, Carmen se sorprende mucho en cuanto se entera de que Álvaro tiene una ideología política contraria a ella: "A mí me gusta decir que soy 'Facha, Franco, Pantano' mas que nada por contestación a la izquierda imperante, la ideología 'woke', la 'Agenda 2030' y, como intelectual, creo que hay que combatirlo de algún modo".

"Cuando Julio ha empezado a darme clases, ya ahí he dicho que esta cita no tiene mucho arreglo. Me he sentido como que me estaba examinando. Como si fuera un examen en bachiller. Me estaba examinando y, encima, suspendiendo", detalla Carmen muy indignada a las cámaras del programa.

Además, también chocan en sus intereses religiosos. Carmen, aunque afirme creer en Dios, no simpatiza con el catolicismo. En cambio, Julio, es ateo pero adora la iglesia católica, la religión de "la libertad".

