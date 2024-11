Una soltera no se cree que su cita sea modelo y actor: "¿Es verdad o no?"

Mayte, cansada de estar en relaciones poco duraderas, busca al amor de su vida en 'First Dates'

"A mí me gustan las personas simpáticas y ocurrentes, pero graciosillos no", explica la promotora soltera a las cámaras del programa

Mayte, una promotora musical de artistas madrileña y de 54 años, decide ir al restaurante del amor de 'First Dates' con el objetivo de encontrar a un "hombre a su altura" con el que compartir muchas experiencias.

Aunque en su vida profesional se encuentra rodeada de estrellas, todavía no parece haber triunfado en el mundo del amor y no ha conseguido dar con el hombre de sus sueños, por eso ha acudido al restaurante de 'First Dates'. Así cuenta la soltera a Laura Boado lo que busca en un chico: "Que sea agradable de escuchar y de ver, que sea empático, que tenga ilusiones, resolutivo, ocurrente, alegre, apasionado, inteligente".

En definitiva, Mayte quiere salir un poco del "mundo del canalla", para estabilizarse y dar con la persona con la que compartir el resto de sus días. "Me encantaría tener a una persona sencilla dentro de lo que se puede llamar sencillo para estar conmigo", cuenta a las cámaras del programa.

Laura Boado, una vez que escucha todo lo que demanda la soltera para poder conseguir enamorarse en 'First Dates', acude a las puertas del restaurante para presentar a Alejando, un modelo y figurante que vive en Copenhague y la cita que tendrá la promotora musical.

"Me ha gustado. La imagen que tiene, la boca... los labios bien pintaditos... Una persona que ya, de primeras, te atrae", cuenta Alejandro al programa. Nada más verse, el soltero se ha quedado prendado de la promotora. Sin embargo, para que florezca una pareja, se necesita que la otra persona sienta lo mismo, por lo que ambos se dirigen a la mesa para dar comienzo a la velada y ver si Mayte se enamora del modelo y figurante.

Nada más empezar a hablar en la cena, Mayte no puede evitar reírse y sorprenderse por el trabajo de modelo de Alejandro. "¿Es verdad o no es verdad? Porque a mí me gustan las personas simpáticas y ocurrentes, pero graciosillos no", explica la promotora a las cámaras del programa.

Mientras avanza la cena, Mayte empieza a hablar sobre las parejas, las relaciones sentimentales que ha tenido y lo que busca en un hombre. En cuanto Alejandro escucha los gustos de la promotora por su chico ideal, el soltero da su opinión a las cámaras del programa: "Era curioso, porque era el momento en el que más me estaba fijando en su rostro. Más me estaba fijando en esos ojos preciosos que tiene. Sin embargo, las palabras no le correspondían".

Además, la cita parece torcerse cuando Alejandro, tirando de la sencillez y sinceridad que le caracteriza, considera que Mayte es un "poco pija". Algo que a la promotora no le hace mucha gracia porque está "harta" de que los hombres la juzguen por fuera y "no por dentro".

"Te veo una persona normal, como he conocido en toda la vida. Me esperaba una persona con otro estilo. Que supiera combinar... Me da igual que sea rockero, pijo o lo que sea. Pero un estilo más cuidado a nivel físico... Su aspecto estético...", detalla la soltera al programa. Además, parece haber un ligero enfrentamiento sobre quién paga la cena, algo que finaliza con Alejandro invitando a Mayte.

La decisión final de Alejandro y Mayte

Durante la cita, tanto Alejandro como Mayte no han conseguido verse atraídos el uno para el otro. Sí es cierto que el soltero se había quedado prendado del físico de la promotora, pero, y como ha dicho bien el modelo, "sus palabras no le correspondían" con el tipo de persona que es Mayte.