La reacción de una soltera al conocer el fetiche de su cita: "¡Horrible!..."

Desde que ha puesto el pie en el restaurante del amor, la soltera está muy ilusionada con alguien con quien compartir muchísimos planes en pareja, como ver películas los fines de semana o viajar. Sin embargo, Nathalia todavía no se encuentra preparada para ser madre. Así lo cuenta a las cámaras de 'First Dates': "No tengo el instinto maternal y me siento un poco presionada por la edad, la sociedad, mis amigas al ser madres o padres, etc. Pero, si tengo prisa, sería por lo biológico. Por el resto esto y muy bien".