Sonia le propone matrimonio a Edu en el especial de 'First Dates': "Quiero que seas el amor de mi vida"

Sonia mantendrá una segunda cita con Eduardo en el especial 2.000 programas de 'First Dates'

"¡Es el más guapo del mundo! ¡Tengo la suerte de que sea mío!", explica muy feliz la gerente a las cámaras

La pareja con más feelings de 'First Dates' se enamora al ritmo de 'Colgando tus manos'

Sonia, una gerente de Sevilla, está de vuelta por el programa 2.000 de 'First Dates' para mantener una segunda cita con Eduardo. De hecho, desde que se vieron por primera vez en el restaurante, sintieron un auténtico flechazo. No podían dejar de mirarse y reírse todo el rato. En cuanto vuelve a verse con Carlos Sobera, la que fue soltera cuenta que entre ellos se desató "la magia", se enamoraron y desde ahí, conviven juntos.

"Una noche me llevó a cenar a un sitio muy bonito y me pidió que me casara con él. Le dije que sí. Primero, nos dio un ataque de risa que suele pasarnos a los dos y, por supuesto, le dije que sí", cuenta cómo Edu y Sonia se prometieron matrimonio al presentador. Además, la gerente le ha traído un anillo para su sorprender a su pareja. De hecho, la situación fue tan tierna que hasta Matías le entraron ganas de "casarse".

Sonia se sienta en su mesa y Eduardo entra por la puerta del restaurante para contar lo bien que se está con su pareja: "En estos meses me he dado cuenta que Sonia es el amor de mi vida. he vuelto a creer en el amor y mis expectativas son estar con ella".

Edu cuenta a Carlos Sobera que en su vida se ha enamorado tanto como lo está ahora con Sonia. "Nadie apostaba por nosotros, ni siquiera mi madre", cuenta el administrativo de Sevilla a las cámaras de 'First Dates'. El presentador no pierde más tiempo y decide sentarlos juntos cuanto antes para que la chispa del amor no se disipe.

"¡Es el más guapo del mundo! ¡Tengo la suerte de que sea mío!", explica muy feliz la gerente. Una vez se sientan en la mesa y comienzan a cenar, ambos recuerdan lo bien que les está yendo en su relación: "Que mi Paula siempre ha sido muy celosa, nunca le ha gustado a nadie para mí. Pues ella está encantada contigo, con tus hijos y con todo el mundo".

Pese a que también afirmen que han tenido sus discusiones, Sonia y Edu recuerdan lo bien que saben afrontarlas. "Yo le digo que pone ojos de cabra cuando se enfada. Y ahí después se mea de la risa y ya no estamos enfadados", cuenta la gerente a las cámaras del programa.

"Estoy encantada de la vida. No cambiaría ni un segundo de los últimos meses contigo por nada", explica muy emocionada Sonia a su cita.

La cita alcanza su punto más álgido en cuanto Sonia se envalentona y le regala el anillo que tenía guardado a su pareja. "Quiero devolverte, aquí donde nos conocimos, el símbolo de nuestro compromiso. No eres mi primer amor. No eres el padre de mis hijos, pero sí quiero que seas el amor de mi vida", declara la gerente de Sevilla entre lágrimas.

Sonia le coloca el anillo en el dedo, se enfundan en uno de los besos más tiernos que ha habido en 'First Dates' en sus 2.000 programas y todos los presentes les felicitan en una de las noches más mágicas del restaurante del amor. "Me he quedado un poco en shock. No me lo esperaba para nada. Se me han saltado hasta las lágrimas", explica Edu a las cámaras del programa.

La segunda decisión final de Sonia y Eduardo en el especial de 'First Dates'

Sonia y Eduardo son una de las parejas más especiales que han pasado por el restaurante de 'First Dates'. Ambos ya tuvieron una conexión muy especial cuando se conocieron, permitieron ahondar en sus sentimientos y ahora podrán compartir sus vidas juntos.