Roberto y Javier se dan el 'sí, quiero' en el especial 2.000 programas de 'First Dates'

El filósofo Roberto vuelve a reencontrarse con su amigo en el especial 2.000 programas de 'First Dates' para ver si realmente ha fluido el amor entre ellos. Con un ramo en el brazo, el activista cuenta que su cita fue un "revulsivo" para él y sus vidas al presentador . "Vengo, me encuentro a Javi, que es mi amigo... Bueno, le dije que sí. Aunque fue entre dientes porque no estaba muy convencido de lo que iba a suceder posteriormente", cuenta a las cámaras.

Javier entra por la puerta del restaurante de 'First Dates' y, nada más encontrarse con su pareja, ambos demuestran su gran amor con un beso muy intenso . "Se me cae la baba porque es el amor de mi vida. Es mi sol, mi luz. Lo adoro", se sincera Roberto al programa.

"Yo sé que tienes miedo porque intenté suicidarme y no fue la decisión correcta porque iba a dejar mi amor y a mis padres solos. He prometido que no lo volveré a hacer. no tengo miedo a un futuro contigo", explica muy emocionado Javier a su pareja durante la cena.