Un soltero llama a su amigo en medio de la cita para hablar de ella: "Está muy buena, hermano..."

José, un empresario barcelonés de 27 años es el siguiente soltero en acudir a 'First Dates'

Camila, una modelo y cantante argentina, será la cita de José

El extraño talento de un soltero en 'First Dates': "Tengo un máster de cómo pedir matrimonio a mujeres"

José, un empresario de 27 años barcelonés que afirma estar "muy feliz" acude al restaurante del amor de 'First Dates' en busca de su media naranja. Es una persona que piensa mucho en sí mismo, su familia y en su abuela, a quien le guarda mucho cariño.

"Soy normal. No soy ni guapo ni feo. Me gusta mucho hablar", cuenta José a las cámaras de 'First Dates'. El soltero, aunque asegure "no tener prototipo", explica a Carlos Sobera que busca una mujer que sea rubia. "Las morenas no me gustan. Fui de fiesta y le dije a una morena que no era mi tipo. ¿Y qué hizo? Pues se enfadó", declara el empresario barcelonés.

José, mientras mantiene una charla muy amistosa con Carlos Sobera, cuenta una pasión muy extraña relacionada con la música: "Cuando me pongo nervioso canto e improviso". "Mi faceta musical es muy simple y muy callejera. Me gusta componer", explica el soltero.

Camila será la cita de José. Una modelo y cantante argentina que reside en Málaga que puede cambiar de forma de ser cuando ella quiera. "Depende de la situación. Soy extrovertida o puedo ser tímida si veo que algo no me gusta. Pero, en realidad, no es timidez, es como un caparazón", cuenta a las cámaras del programa.

Nada más verse, Camila piensa que el soltero "es lindo". Sin embargo, José no parece tener una idea clara sobre si le gusta o no: "Me ha parecido muy mona. Es mi prototipo pero no es mi prototipo. Ese sombrero está guay, pero no es mi prototipo. Los tatuajes, bien. Una sonrisa muy bonita. Los ojos me han gustado mucho", explica el empresario barcelonés.

Una vez se sientan en la mesa, tanto Jose como Camila empiezan a charlar para conocerse un poco más y, quien sabe, aparezca la llama del amor en 'First Dates'. "La verdad que el acento de las argentinas me encanta... Cuando me digan pelotudo... Me gusta que sea cantante como yo y que componga. Luego veremos a ver si me canta...", explica a las cámaras del programa.

José y Camila han empezado por muy buen camino en la cena. Ambos tienen los mismos gustos y se ven atraídos físicamente. En cuanto a la música, la soltera ve con muy buenos ojos que "le toque el piano", un instrumento que, para ella, es "armónico y le produce paz".

Camila empieza a querer conocer un poco más a su cita con las relaciones de pareja que ha tenido a lo largo de toda su vida. Es entonces cuando la modelo y cantante argentina explica cómo le han sido infiel: "Tres días atrás estaba diciendo que me amaba y se fue a vivir a Alemania con ella. Así desapareció de mi vida", detalla al programa.

Antes de terminar la cena, José decide levantarse e ir al servicio para llamar a su amigo y dar una opinión sobre Camila y la cita que está teniendo: "Está buena, hermano. Es rubita, tiene un gorrito, un sombrero... Pero la veo como una amiga. Que, igualmente, me la puedo empotrar".

La decisión final de José y Camila en 'First Dates'